Orman yangınında evi küle döndü, gözyaşlarını tutamadı Manisa’daki orman yangının bilançosu ortaya çıkıyor Küle dönen ormanlık alan havadan görüntülendi Yaklaşık 300 hektarlık alan zarar gördü Evi yanan Şakir Özbek: “Emeklerim, cevizlerim, fidanlarım her şeyim kül oldu gitti"

Manisa’nın Ahmetli ile Turgutlu ilçeleri arasında 5 gün önce meydana gelen ve dün kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları süren orman yangının bilançosu ortaya çıkıyor. Yaklaşık 300 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kırsal yerleşim bölgelerine de sıçrarken, yangında evi yanarak kullanılamaz halen gelen Şakir Özbek, 10 yıl önce diktiği fidanların kül olduğunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa’nın Ahmetli ilçesi ile Turgutlu ilçesi sınırları arasında geçtiğimiz 31 Temmuz günü saat 17.20 sıralarında orman yangını çıktı. Kırsal yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangına 2 uçak, 13 helikopter, 67 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 26 teknik eleman ve 255 işçi ile birlikte havadan ve karadan müdahale edildi. 4 gün sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 300 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Manisa Valiliği koordinesinde yapılan ilk hasar tespit çalışmalarına göre, Ahmetli ilçesi Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri ile Turgutlu ilçesi Baktırlı ve Sivrice mahallelerinden 188 adet büyükbaş, bin 160 civarında küçükbaş hayvan güvenli alanlara çekilmiş, ayrıca Hacıköseli Mahallesinden 15 bin adet hindi kesimhaneye gönderildi. İlk yapılan tespitlere göre, Hacıköseli ve Bahçecik mahallelerinde 20 ton saman, 40 paket saman, 10 dekar bağ, 35 dekar kiraz, 5 dekar ceviz, 3 ton buğday, 1,5 ton arpa, 400 kilogram zeytinyağı, 20 ton hayvan gübresi, 40 adet arılı arı kovanı, 1 ton hayvan yemi, 2 adet ev, 5 adet hayvan damı, 2 adet saman damı, 2 adet römork ve 1 adet su tankının yangın sebebiyle hasar gördüğü belirlendi.



“Canım vatandaşa ve devlete hizmet etmek için feda olsun”

Orman yangının söndürme çalışmalarına katılarak, ekiplere destek olan Baktırlı Mahallesi sakini Hasan Kaya, “Bayramın birinci günü akşam saat 5’te başlayan yangın geceli gündüzlü devam etti. Bende söndürmek için yangının arkasından koştum. Ne yapalım, aylıklı değiliz ama canım vatandaşa ve devlete hizmet etmek için feda olsun. Uyumadık, nereye uyuyacağız. Bir saatliğine eve gidip geri geliyordum, duramıyordum. Yangını söndürmek için gelenlerden daha iyi araziyi biliyorduk. Aşağı gidelim, yukarı gidelim şeklinde yönetiyordum. Çok şükür ki herkesin ortak çabası sonrası yangın söndürüldü" dedi.



Yanan fidanları için gözyaşlarını tutamadı

Orman yangınında evi küle dönen Hacıköseli Mahallesi Şakir Özbek ise evinden daha fazla 10 yıl önce diktiği fidanların yanmasına üzüldüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Özbek, “Kurban bayramından önce evi komple tadilattan geçirmiştim. İlk defa kurban kestim onu da yemek nasip olmadı. Burada kestim. Memleketim olan Kütahya’ya anne ve babamın yanına gitmek için yola çıktım ve yangını gördüm. Hemen jandarmayı aradım. Evin yanmasında değilim, 10 sene önce buralara ceviz, badem fidanları dikmiştim. Amacım herkes bu fidanların meyvesinden herkes yesin diye köy yoluna dikecektim nasip değilmiş. Maddi açıdan 1520 bin zararım var. Emeklerim, cevizlerim, fidanlarım her şeyim kül oldu gitti” diye konuştu.

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