Manisa'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kısa sürede söndürüldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 17.45 sıralarında Ergenekon Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak yakınında, zeytin ağaçlarının da bulunduğu ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken, 5 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-08-04 20:36:05
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