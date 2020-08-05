Somaspor'dan takviye

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SOMA, (DHA) -

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Somaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Bağcılarspor'un golcüsü Özcan Aydın'ı renklerine bağladı. Yapılan görüşmelerin ardından 22 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmeye imza attı. Bu sezon Bağcılarspor'da 22 müsabakada oynayan Özcan 4 kez fileleri sarstı. Bursaspor altyapısından yetişen genç oyuncu 2017-2018 sezonundan bu yana Bağcılarspor'da görev yapıyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2020-08-05 14:26:36



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