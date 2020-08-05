Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde çakıllı yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü Mahmut Sümen ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi'ndeki Jeopark Sentetik Çim Saha yanında meydana geldi. Çim sahanın yanındaki çakıllı yolda giden Mahmut Sümen'in kullandığı 45 RA 3348 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrulan Sümen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahmut Sümen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Sümen Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-08-05 19:17:27



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