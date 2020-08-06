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Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı Yolda yaralı olarak bulduğu Balaban kuşunu milli park görevlilerine teslim etti

İHA

Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı Yolda yaralı olarak bulduğu Balaban kuşunu milli park görevlilerine teslim etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Fatih Karaçam adlı esnaf iş dönüşü yolda yaralı olarak bulduğu Balaban kuşunu Milli Parklar Salihli Şubesine teslim ederek kuşun hayatını kurtardı.
Fatih Karaçam isimli esnaf, Sarıgöl'ün Baharlar Mahallesindeki bir evde televizyon tamiri yaptıktan sonra evine dönerken gece saatlerinde yolun ortasında yerde çırpınarak yatan bir kuş fark etti. Yaralı olan Balaban kuşunu yoldan alarak, temin ettiği kafesin içine koyan Karaçam, durumu daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Salihli Şefliğine bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliğinden gelen ekipler balaban kuşunu Karaçam'dan teslim aldı. Balaban Kuşunun tedavi edildikten sonra yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

"Mutlu Oldum"
Balaban Kuşunu yaralı olarak bulan ve Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim etmenin mutluluğunu yaşayan Fatih Karaçam, "Gece Baharlar Mahallesinden Sarıgöl’e dönerken yolda çırpınan bir şey gördüm ve hemen durdum. Yanına yaklaştığımda Balaban kuşu olduğunu gördüm. Yanıma aldım. Yaraları vardı. Hemen Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğine aradım. Sağ olsunlar hemen gelip kuşu alarak götürdüler. Tedavisinin ardından doğaya bırakılacağını öğrenince çok mutlu oldum. Görevli arkadaşlara da teşekkür ederim." dedi.
Balaban kuşunun özellikle sulak alanlarda yaşadığı ve avlanmasının da yasak olduğu öğrenildi.

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