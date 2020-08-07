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(Özel) Arı zehrinin gram fiyatı dudak uçuklatıyor Zehri, balından değerli: Gramı 100 dolar Arı zehri üretiyordu üreticilere öncülük etmeye başladı Arı zehri üreticisi Murat Almışlar: “Avrupa Birliği ülkelerinde çok güzel talepler var ama gönderim yapamıyoruz” “70 bin arıcımızdan bin arıcımız bile bu işi yapsa ülkeye çok güzel bir döviz getirisi olur”

İHA

Manisa'da hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Murat Almışlar altından daha değerleri olan arı zehrini üretti. Gramı yurt dışına 700 lira, kilogramı ise 700 bin liraya satılan arı zehri özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görürken, üreticiler mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapılamadığını belirtti.

(Özel) Arı zehrinin gram fiyatı dudak uçuklatıyor Zehri, balından değerli: Gramı 100 dolar Arı zehri üretiyordu üreticilere öncülük etmeye başladı Arı zehri üreticisi Murat Almışlar: “Avrupa Birliği ülkelerinde çok güzel talepler var ama gönderim yapamıyoruz” “70 bin arıcımızdan bin arıcımız bile bu işi yapsa ülkeye çok güzel bir döviz getirisi olur”

Manisa’da hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Murat Almışlar altından daha değerleri olan arı zehrini üretti. Gramı yurt dışına 700 lira, kilogramı ise 700 bin liraya satılan arı zehri özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görürken, üreticiler mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapılamadığını belirtti.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde elektrik dükkanı işleten Murat Almışlar, kendi bahçesinde hobi olarak yetiştirdiği arıcılığı geliştirdi. Arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken arı zehri üretimini öğrenen Almışlar, dünya yıldızlarının cilt bakımları için kullandığı ve birçok hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehrinin gramını da yurt içine 400 liradan satarken işlerini büyüttü ve yurt dışına açıldı. Meraklı arıcı, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için elektrikçi marifetlerini de kullanarak özel bir aparat geliştirdi. Kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde edilen arı zehri, daha sonra camdan kazınarak saklanıyor. Bu aparat sayesinde arılar zarar görmeden zehirlerini cama bırakmış oluyor. Kendi arılarıyla da yetinmeyen Almışlar; Denizli, Muğla, Balıkesir, Bingöl, Elazığ gibi illere giderek diğer arıcılardan hem arı zehri toplamaya hem de arı zehri üretimini öğretmeye de başladı.
Arı zehrinin çok değerli bir ürün olduğunu ve çok az toplanabildiğini dile getiren Murat Almışlar, bu yüzden gramla satıldığını belirtti. Bir gram arı zehri elde edebilmek için 15 bin civarında arının çalıştığını anlatan Almışlar yurt dışından taleplerin arttığını söyledi. 500 gram civarında arı zehrini Yeni Zelanda ve Avustralya’ya gönderen Almışlar, bu sezon 1 kilogram arı zehri elde etmeyi hedefliyor.

“Arı zehri Türkiye’de üretilmeyen bir üründü”
2012’den bu yana arıcılık yaptığını belirten Almışlar, “2012’den bu yana hobi olarak arıcılık yapıyorum. Başlangıçta meyve bahçemizde çiçeklenme döneminde arı ihtiyacı olduğundan dolayı 2 kovan arı aldık. Daha sonra ben arıya aşık oldum. Daha sonra da arılarımızı çoğaltarak hobi amaçlı devam ettik. 2017 yılında bu arıcılıktan daha fazla kazanç elde edebilir miyiz diye arayışa girdiğimizde arı zehri üretimini seçtik. Arı zehri Türkiye’de üretilmeyen bir üründü. O dönemlerde arı zehri üretimi için gerekli aparat Türkiye’de bulunmuyordu. Biz kendimiz nasıl yapabileceğimizi araştırdık. 2018 yılında aparatı kendimiz yaptık. İlk yıllar arı zehrinin nasıl üretilebileceğini öğrenmeye çalıştık. Denemelerle elde ettiğimiz düşük miktarlarda ürünün satışını yaptık. Daha sonra da 20192020 yılında artık profesyonelce arı zehrini toplayarak yurt dışına satışını yapıyoruz” dedi.

“Avrupa Birliği ülkelerinde çok güzel talepler var ama gönderim yapamıyoruz”
Avrupa Birliği ülkelerinden arı zehri için talep olduğunu ancak mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapamadıklarını belirten Almışlar, “Avrupa Birliği ülkelerinde çok güzel talepler var. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden çok fazla talep var. Ancak mevzuat eksikliklerinden dolayı bu ülkelere gönderim yapamıyoruz. Yeni Zelanda ve Avusturalya gibi ülkelere daha rahat gönderim yapabiliyoruz. Yeni Zelanda ve Avusturalya’ya şu anda numuneler gönderiyoruz. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’yle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eğer olursa önümüzdeki yıl da o ülkelere gönderimini yapacağız” ifadelerini kullandı.
Arı zehrinin toplanması sırasında arılara zarar verilmediğini belirten Almışlar, “Arı zehri arılara hiçbir şekilde zarar vermeden hafif bir elektrik verilerek toplanan bir ürün. Tellerin altında bir camımız var. O cama arının zehrinin bırakılması sağlanıyor. Arı zehrini o cama bırakıyor ve yaşamına devam ediyor. O zehir daha sonra bıçak yardımıyla kazınarak 18 derecede saklanıyor” dedi.

“70 bin arıcımızdan bin arıcımız bile bu işi yapsa ülkeye çok güzel bir döviz getirisi olur”
Anadolu coğrafyasının arıcılık ve arı zehri üretimi bakımından çok verimli olduğunu belirten Almışlar, “Bizim Anadolu coğrafyasında bu ürünün üretilmemesi çok büyük bir kayıp. Türkiye hem bitki florası olarak çok değerli bir coğrafyaya sahip, her geçen gün biraz zarar görse de bitki floramız çok güzel. Dünyadaki arıcı sayısı bakımından da çok iyi bir konumdayız. 70 bin arıcımız var. 70 bin arıcımızdan bin arıcımız bile bu işi yapsa ülkeye çok güzel bir döviz getirisi olur. 2 kilogram ürünün yurt dışına satılması halinde 1 milyon lira girdi sağlanır. Bin kişinin bu üretimi yapması çok güzel bir döviz girdisi sağlar” diye konuştu.

“İlaç sektörü bunun gramını 100 dolar ile bin lira arasında alıyor”
Kozmetik ve ilaç sektöründe kullanıldığını belirten Almışlar, “1 gram arı zehri ortalama 10 kovandan elde ediliyor. Bu da para olarak gramı yurt içinde 400 lira civarında. Yurt
dışında kozmetik ve ilaç sektörlerine göre değişmekte. Kozmetik sektöründe şu anda 550 liradan alıyor. İlaç sektörü ise bunu 100 dolar ile bin lira arasında alıyor. Kozmetik sektörü çok yoğun kullanıyor. Yüz maskesi ve ağrı kesici kremlerde arı zehri kullanılıyor. İlaç sektöründe ise başta romatizma hastalıkları, çeşitli kanser ilaçlarının denemelerinde arı zehri kullanılıyor” ifadelerini kullandı.
Korona virüs salgınında Türkiye’deki üretimin devam etmesi nedeniyle arıcılık sektörünün olumlu etkilediğini belirten Almışlar, “Pandeminin arıcılık sektöründe bir artısı oldu. Üretimin devam etmesi bizim için büyük avantaj oldu. Yurt dışında üretimin durması, bizde üretimin devam etmesi bizden ürün talep etmelerinde bir artış oldu. Pandemi döneminde üretimin devam etmesiyle çok güzel bir avantaj yakaladık” dedi.
Camın altına yerleştirilen elektrik telleriyle arılara akım verilmesi sonrası arıların zehrinin cama bırakılmasıyla elde edilen arı zehrinin, arıcılık sektöründe yeni bir gelir kapısı olması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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