Başkan Bilgin, çocukları sevindirdi

Saruhanlı Belediyesi, ilçedeki çocukların oyun oynayıp hoşça vakit geçirebileceği bir oyun salonu inşa etti. Sosyal ve Spor Tesislerinin girişinde inşa edilen bina önümüzdeki haftalarda görkemli bir törenle hizmete açılacak.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçedeki hizmet halkasına bir yenisini de daha eklediklerini ifade ederek, çocuk oyun kulübünün tüm çocuklara hayırlı olmasını diledi.

Ahşap olarak yapılan, 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklara hitap eden 350 metrekarelik salonun içerisinde çok sayıda oyun alanı bulunduğunu ifade eden Başkan Bilgin, yakında açılışı yapılacak olan binanın Saruhanlı'da önemli bir boşluğu dolduracağını kaydetti.

Sosyal Tesisler bölgesinde inşa edilen Çocuk Oyun Kulübüne, inşaatının yapımına büyük katkılar sunan ve yaklaşık maliyetin üçte ikisini karşılayan İş Adamı Aziz Terzi’nin merhum babası Selçuk Recep Terzi’nin adı verildi.

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