Saruhanlı Belediyesi cami bahçelerini yeniliyor

Saruhanlı Belediyesi tarafından Bedeller Mahallesi cami bahçesinde başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçedeki ibadethanelerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda birçok caminin bahçesini yenilediklerini, eskiyen şadırvan ve tuvaletleri yıkıp yerine yenilerini inşa ettiklerini, camilerin boya ve badanalarını yaptıklarını dile getirdi.

Bedeller Mahalle camisinin bahçesindeki yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Bilgin, "Cami bahçesini genişlettik. Eski şadırvanı yıkıp yerine yenisini yaptık. Bahçenin zemin kaplamalarını değiştirdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bedeller Mahallemize hayırlı olsun.” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda ilçenin Dilek Mahallesinde bulunan Cemevinin de bazı ihtiyaçlarını yerine getirdiklerini anımsatan Başkan Bilgin, her türlü inanca saygılı olduklarını ve bu doğrultuda camilerin ve cemevlerinin gereksinimlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

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