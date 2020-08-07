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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün, LGS şampiyonlarını ağırladı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MABEM bünyesinde eğitim gören ve aldıkları eğitimler neticesinde LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Ali Arda Çiftçi ve Yunus Emre Güngör'ü makamında ağırladı. Çok çalışıp, gayret edip, çok isteyip bu sonuçların elde edildiğini ifade eden Başkan Ergün, "Başarı tesadüf değildir" dedi.

Başkan Ergün, LGS şampiyonlarını ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MABEM bünyesinde eğitim gören ve aldıkları eğitimler neticesinde LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Ali Arda Çiftçi ve Yunus Emre Güngör’ü makamında ağırladı. Çok çalışıp, gayret edip, çok isteyip bu sonuçların elde edildiğini ifade eden Başkan Ergün, “Başarı tesadüf değildir” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren MABEM Eğitim Kurumları, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) öğrencilerin aldıkları başarılı sonuçlarla Türkiye’ye damgasını vurdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, LGS’de soruların tamamına doğru cevap veren MABEM öğrencileri Ali Arda Çiftçi ve Yunus Emre Güngör’ü makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM sorumluları ve öğrencilerin aileleri de katıldı.

Başkan Ergün, başarı yüzdesini de açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, alınan başarılı sonuçlarda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. Gençlerin ülkemizin geleceği olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Bu sene MABEM bünyesinde, 1 yıl boyunca ders alıp çalışan ve en sonunda da başaran Türkiye’deki 2 tane şampiyonumuzsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. İlgili Kültür Dairesi Başkanlığımıza ve Genel Sekreter Yardımcımıza, MABEM öğretmenlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim 2009 yılı öncesi 300400 öğrenci ile başladığımız eğitim yuvamızda bugün 8 bin 500’lere ulaşmış bulunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde siz gençleri yetiştirmenin çabası içerisindeyiz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Doktor, hakim, savcı, kaymakam, vali, belediye başkanı olacaksınız. Sizler, bu ülkeyi yöneteceksiniz. Biz de gençlere sahip çıkmak duygusuyla bu noktada en iyisini yapmanın çabası içerisindeyiz. Sizlerin sevinci, bizlerin sevinci ve mutluluğudur. Siz 2 tane Türkiye Şampiyonu olarak namzet, en iyi örneksiniz. Ama bunun yanında ilgili birimlerimizde 120 öğrencimiz, yüzde 1’lik dilime, 52 öğrencimiz yüzde 2’lik dilime, 68 öğrencimiz yüzde 3’lük dilime, 54 öğrencimiz yüzde 4’lük dilime, 67 öğrencimiz yüzde 5’lik dilime, 80 öğrencimiz de yüzde 6’lık dilime girmeyi başardılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu gerçekten büyük bir başarı” diye konuştu.

“Başarı tesadüf değildir”
Başarı tesadüf değildir diyerek sözlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sloganımız bu. Başarı tesadüf değildir. Ancak, çalışırsanız oluyor. Gayret ederseniz oluyor, isterseniz oluyor. Hayatta hangi işi yapacaksanız, isteyerek severek yapacaksınız. İnsanın başarılı olabilmesi için önce yaptığı işi sevmesi gerekiyor. Nasıl, öğretmen öğretmenliği seviyorsa, bir belediye başkanı hizmeti o aşkla severek yapacak ki başarılı olacak. Çok şükür Rabbime, Manisa halkında 3. dönemi kazanmış bir belediye başkanı olmanın mutluluğunu bana nasip etti. Ama bu başarı tesadüf değildir sözcüğü buradan geliyor. Çaba, gayret, istek lazım, çok çalışmak lazım. Bunu yaptığınız takdirde Rabbim yolunuzu açıyor. Bu öğütlerimi unutmayın çocuklar. İşinizi severek yapın. Mesleğinizi severek yapın ki daha başarılı olun. Bu ülke çok daha müreffeh seviyelere gelebilsin. Çok daha güzel kalkınsın. Daha mutlu insanlar, aileler, çocuklar olsun. Tek isteğimiz bu. Bu sizlerin isteği, gayretinizle olacak. Sözlerimi unutmayın, sizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu başarıda emeği geçenlere bir kez daha Allah razı olsun diyorum. Önümüzde ayın 25’inde YKS sonuçları var. İnşallah, YKS sonuçlarında da sizler gibi başarılı olacak çocuklarımızı ağırlama noktasında olacağız. 237 öğretmenimiz, 17 ilçede yöneticilerimiz var. Bu başarılarda onların emeği çok. Emeği geçen herkes, sağ olsun. Sizleri tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, LGS Şampiyonları Ali Arda Çiftçi ve Yunus Emre Güngör’e hediye takdiminde bulundu. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle ziyaret son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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