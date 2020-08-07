Kazakistan Başbakan Yardımcısı, şehir hastanesi modelini Manisa’da inceledi

Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Yeraly Tugzhanov, Manisa Şehir Hastanesini ziyaret ederek, yetkililerden Türkiye’nin şehir hastanesi modeli hakkında bilgi aldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Yeraly Tugzhanov, beraberindeki heyetle birlikte “Kamu Özel İşbirliği” modeli ile işletilen Manisa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Heyete, Manisa Şehir Hastanesi ile ilgili olarak sunum yapıldı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, şehir hastanesi modelinin avantajları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, heyetten gelen soruları yanıtladı. Konferans salonunda hastanenin genel yapısı hakkında yapılan bilgilendirme toplantısı sonrası Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tugzhanov ve beraberindeki heyet, hastanenin içerisinde bulunan; poliklinik, laboratuvar, hasta odaları ve diğer bölümleri gezerek, yetkililerinden bilgi aldı.

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