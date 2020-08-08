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Manisa’daki mobilya fabrikası yangını kontrol altına alındı Fabrikanın yandığını gören çalışanlar ve yakınları fenalık geçirdi Yangına, orman yangın söndürme helikopteri de müdahale etti Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

İHA

– Manisa'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Orman yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği fabrika yangınında çalışanlar ve yakınları fenalık geçirdi.

Manisa’daki mobilya fabrikası yangını kontrol altına alındı Fabrikanın yandığını gören çalışanlar ve yakınları fenalık geçirdi Yangına, orman yangın söndürme helikopteri de müdahale etti Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

– Manisa’da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Orman yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği fabrika yangınında çalışanlar ve yakınları fenalık geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İzmirİstanbul karayolunun Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi mevkinde bulunan bir mobilya üretim fabrikasında sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şans eseri üretimin yapılmadığı saatlerde çıkan yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal bölgede bulunan fabrikanın 3 noktasından yangına müdahale etti. Fabrikanın içindeki yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri de havadan destek verdi. Bu sırada fabrikanın dışında bekleyen işçiler ve yakınları, iş yerlerinin alevlere teslim olmasını gözyaşları ile takip ederken, fenalık geçiren iki kişiye olay yerinde bulunan 112 Acil Servis Ambulansında müdahale edildi. Yangın sırasında olay yerine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de gelerek, yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrası kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, alevlere teslim olan mobilya fabrikası tamamen kül oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
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