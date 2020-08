Manisa’daki mobilya fabrikasındaki yangın tamamen söndürüldü Yangında ölen ya da yaralanan olmadı Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara: “Soğutma çalışmaları sonunda da hasarın boyutlarını tespit etmiş olacağız” Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik: “Şu an itibariyle gelinen son noktada yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam ediyor”

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrika tamamen küle dönerken, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangın Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi İzmirİstanbul kara yolu üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal bölgede bulunan fabrikanın 3 noktasından yangına müdahale etti. Fabrikanın içindeki yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri de havadan destek verdi. Bu sırada fabrikanın dışında bekleyen işçiler ve yakınları, iş yerlerinin alevlere teslim olmasını gözyaşları ile takip ederken, fenalık geçiren iki kişiye olay yerinde bulunan 112 Acil Servis Ambulansında müdahale edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası tamamen söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken fabrika küle döndü.



“En büyük tesellimiz can kaybının ve yaralananın olması”

Yangın sırasında olay yerine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk yetkililerden bilgi aldı. Fabrika çalışanları ve fabrika sahipleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Çaykara ve Başkan Çelik, yangınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Yangının tamamen söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldığını belirten Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, “Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları da daha sonra başlayacak. En büyük tesellimiz can kaybının ve yaralananın olması. Soğutma çalışmaları sonunda da hasarın boyutlarını tespit etmiş olacağız” dedi.



“Yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam ediyor”

Yangın sonrası yaraların sarılması için gerekenin yapılacağını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Mobilya imalatı yapan büyük bir fabrika burası. İlçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan bir işletme burası. Nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın başladı. Manisa Büyükşehir Belediyemize ait itfaiye ekiplerinin müdahalesine ilçe belediyelerimizden tankerlerle destekler verildi. Orman Bölge Müdürlüğünden helikopter desteği sağlandı. Şu an itibariyle gelinen son noktada yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak fabrika tamamen yanmış durumda. Allah beterinden saklasın. Bundan sonra yaraları sarmak için el birliğiyle çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

