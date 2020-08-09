

AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off'ta Süper Lig şansını kaçıran ve dün teknik direktör Cem Kavçak'la sözleşme imzalayan Akhisarspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden transfer yasağı ile karşı karşıya kalan yeşil-siyahlılarda golcü Ergin Keleş'in ardından orta saha Erhan Çelenk'in de takımdan ayrıldığı bildirildi. Erhan'ın Altay'la flört ettiği ve transferin an meselesi olduğu ileri sürüldü. Bu sezon Akhisarspor'da 38 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 2 bin 839 dakika süre aldı. Erhan, 9 gol atıp 7 de asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2020-08-09 12:12:35



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