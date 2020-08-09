Manisa FK'da Bayram iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK'da top koşturan sağ bek Bayram Büstaç için devreye girdi. Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren siyah-beyazlıların 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Bonservisi elinde olan genç oyuncunun da Manisa temsilcisine gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. Manisaspor altyapısından yetişen Bayram, bu sezon Niğde Anadolu FK'da 4 maça çıktı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-08-09 13:15:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.