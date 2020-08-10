Alaşehir'de sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle dereler taşarken, birçok mahalleye ulaşım sağlanamadı. Moloz yığınıyla dolan yollar, belediye ekiplerince temizlendi.

Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. AlaşehirSalihli ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Eski İzmir Yolu üzerinde bulunan Alhan, Kurudere ve Horzum Sazdere derelerinin şiddetli sağanak nedeniyle taşması sonucu Kavaklıdere, Alhan, Şahyar, Kurudere ve Horzum Sazdere mahalleleri yolları ulaşıma kapandı. Kapanan bazı yollar, Alaşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaklaşık bir buçuk saat sonra tekrar ulaşıma açıldı. Yolların açılması için yapılan çalışmalara katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Derelerin taşması sonucu, ortaya çıkan molozlar ve yollardaki yarılmalar nedeniyle Kavaklıdere, Şahyar, Kurudere, Horzum Sazdere mahallelerimizin yolları ulaşıma kapandı. Yolların kapandığı ihbarını alır almaz, belediye ekiplerimizle çalışmalara başladık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2020-08-10 02:02:53



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