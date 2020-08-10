Manisa FK'da Dilaver ayrıldı

MANİSA, (DHA) - TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmayı finalde ıskalayan Manisa Futbol Kulübü'nde Play-Off maçları öncesi kadro dışı bırakılan Dilaver Güçlü, kulüple bağlarını tamamen kopardı. Sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan gurbetçi kanat oyuncusunun 2. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'la masaya oturacağı öğrenildi. Dilaver, Manisa temsilcisinde geçen sezon ligde 21 karşılaşmada görev alıp 9 kez rakip fileleri sarsmış, kupada ise 1 gol kaydetmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-08-10 14:01:05
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