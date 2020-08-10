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Manisa Tabip Odasından vatandaşa 'Normalleşme' uyarısı Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Peyker Temiz: "Türkiye’nin pek çok ilinde Manisa’dakine benzer Covid-19 pozitif vaka artışı görülüyor" "Vatandaşlarımız bu tabloyu geriye çevirmek istiyorsa, ev, iş ve sosyal yaşamlarında maske, mesafe ve el temizliğine çok dikkat etmeleri şart" "Yorulmuş, yıpranmış sağlık çalışanlarına moral ve destek verecek diğer kurumların, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, öğretmenlerin, imamların salgınla mücadelede görevlendirilmelerinin çok yararlı olacağı düşüncesindeyiz"

İHA

Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Peyker Temiz, yaşanan korona virüs vaka artışları sonrası vatandaşlara uyarılarda bulundu. Temiz, "Bu tabloyu geriye çevirmek istiyorsak, eski sağlıklı günlerimize, özgür sosyal yaşantımıza dönmek istiyorsak, çocuklarımız güvenle okula gitsin, fabrikalarda üretim sürsün, ticari faaliyetlerimiz ve kazancımız artsın istiyorsak, vatandaşlarımızın kendilerini ve sevdiklerini korumak için ev, iş ve sosyal yaşamlarında maske, mesafe ve el temizliğine çok dikkat etmeleri şart" dedi.

Manisa Tabip Odasından vatandaşa 'Normalleşme' uyarısı Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Peyker Temiz: "Türkiye’nin pek çok ilinde Manisa’dakine benzer Covid-19 pozitif vaka artışı görülüyor" "Vatandaşlarımız bu tabloyu geriye çevirmek istiyorsa, ev, iş ve sosyal yaşamlarında maske, mesafe ve el temizliğine çok dikkat etmeleri şart" "Yorulmuş, yıpranmış sağlık çalışanlarına moral ve destek verecek diğer kurumların, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, öğretmenlerin, imamların salgınla mücadelede görevlendirilmelerinin çok yararlı olacağı düşüncesindeyiz"

Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Peyker Temiz, yaşanan korona virüs vaka artışları sonrası vatandaşlara uyarılarda bulundu. Temiz, “Bu tabloyu geriye çevirmek istiyorsak, eski sağlıklı günlerimize, özgür sosyal yaşantımıza dönmek istiyorsak, çocuklarımız güvenle okula gitsin, fabrikalarda üretim sürsün, ticari faaliyetlerimiz ve kazancımız artsın istiyorsak, vatandaşlarımızın kendilerini ve sevdiklerini korumak için ev, iş ve sosyal yaşamlarında maske, mesafe ve el temizliğine çok dikkat etmeleri şart" dedi.
Manisa Tabip Odası, son günlerde Covid19 hastalarındaki artışla gündeme gelen Manisa’daki durum ve önerilerini kamuoyuyla paylaşmak için oda binasında bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Peyker Temiz, Türkiye’nin pek çok ilinde Manisa’dakine benzer Covid19 pozitif vaka artışının görüldüğünü belirterek, “Manisa’nın öne çıkmasının nedeni ise, çok büyük ve kalabalık bir Organize Sanayi Bölgesi’nin olması, buna bağlı fabrika çalışanlarındaki pozitifliğin gündemde olmasıdır. Bugün Manisa’da yaklaşık 5 bin kadar Covid19 pozitif vaka olduğu, bunun anlamlı bir bölümünün Organize Sanayi Bölgesi ve ilçelerdeki fabrikalar kaynaklı olduğu biliniyor.” dedi.

“Normalleşme öncesi alınan önlemler yerindeydi”
Mart 2020’den bu yana Türkiye’de Covid19 pandemisiyle mücadele kapsamında hızlıca alınan kararlar ile okulların kapatıldığını, 65 yaş ve üstü büyükler ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkmasının kısıtlandığını hatırlatan Dr. Temiz, sonrasında önlemler genişletilerek iller arası seyahat yasağı, hafta sonraları sokağa çıkma kısıtlaması geldiğini, hastalığın yayılımını artıran konser, düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların oluşmasının yasaklandığının altını çizdi. Tüm bu önlemlerle vaka sayılarının binli rakamlardan yüzlü rakamlara gerilediğini ve hastanelerde Covid19 hastalarına ayrılan servislerin kapatılarak yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayılarının azalmasının sağlandığını belirtti.

“Salgının seyri beklenenden hızlı ilerledi”
Yeni normalleşme sürecinin başlatıldığı 1 Haziran 2020’den itibaren tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’de de önlemlerin kaldırılması sonrasında ne yazık ki salgının seyri beklenildiğinden hızlı ilerlediğini kaydeden Dr. Temiz, “Çünkü eskiden hayatımızda yer almayan ama şu anda salgın kontrolü için çok önemli olan maske, mesafe ve sık el yıkamaya, yeni normalleşmede alışamadık, yeterince dikkat edemedik. Sanki salgın bitmiş ya da bize artık zarar veremez gibi bir algıyla, düğün, nişan, asker uğurlama, taziye evleri ve cenaze törenleri, açılışlar, AVM ziyaretleri, sokak partileri gibi kalabalıkları bir araya getiren etkinlikler yapmaya, toplu taşıma araçlarında iç içe seyahat etmeye geri döndük. Kurban Bayramındaki ziyaretler, il dışı seyahatler de bunlara eklenince, bugünkü korkutucu tablo ortaya çıktı. Hastalık belirtilerinin çok değişken olması, bazı hastalarda sadece hafif boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetlere yol açması, bazı kişilerde hiç belirti olmaması da hastalığın yayılmasını artırmakta. ‘Bana bir şey olmaz’, ‘bana yakın çevremden bulaşamaz’ anlayışı son derece tehlikeli. Sonuç olarak hem ilimizde, hem de tüm Türkiye’de vaka sayıları endişe verici oranlarda artarken, her ilin vali, belediye başkanı, il sağlık müdürleri sayılardaki artışa vurgu yaparken, Manisamızda da dört aydır pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Merkezefendi Devlet Hastanesinde tüm yataklar dolmuştur. Son iki aydır Merkezefendi Devlet Hastanesinin dolu olması nedeni ile hastalar Manisa Şehir Hastanesi’ne yatırılmaya başlanmıştır. Sürecin başından bu yana Covid19 pozitif çocuk ve kadın doğum hastalarını yatırarak izleyen Manisa Şehir Hastanesinde Covid19 için ayrılan servis sayısı artırılmıştır. Tüm hastanelerimizdeki Covid19 polikliniklerine ve özellikle acillere başvurularda büyük yoğunluk yaşanmakta olup başvuran kişilerin Covid19 pozitif çıkma oranı da çok yükselmiştir. Aynı zamanda, yaklaşık beş aydır hastanelerde tedavi sürecinde ve filyasyon için sahada çalışan sağlık çalışanları artık bedenen ve ruhen aşırı derecede yorgun, moralsiz.” diye konuştu.

“Maske, mesafe, el temizliği”
Yaşanan tablonun daha da kötüye gitmemesi için yapılması gerekenleri de anlatan Dr. Temiz şunları söyledi: “Bu tabloyu geriye çevirmek istiyorsak, eski sağlıklı günlerimize, özgür sosyal yaşantımıza dönmek istiyorsak, çocuklarımız güvenle okula gitsin, fabrikalarda üretim sürsün, ticari faaliyetlerimiz ve kazancımız artsın istiyorsak, vatandaşlarımızın kendilerini ve sevdiklerini korumak için ev, iş ve sosyal yaşamlarında maske, mesafe ve el temizliğine çok dikkat etmeleri şart. Biliyoruz ki Covid19 dışındaki hastalarımız uzun süredir muayene olmak, ameliyat olmak için bekliyorlar, sabrediyorlar. Şu an hastanelere girip çıkmak çok riskli, çok mecbur olmadıkça hastanelere başvurmasınlar. Bir mecburiyet varsa, mutlaka 118 numaralı telefondan randevu alarak gitsinler, hastaneye gittiklerinde yanlarında en fazla 1 kişi olsun, tam randevu saatinde hastaneye gitsinler ki polikliniklerde çok kalabalık oluşmasın. Mutlaka gerekli değilse, risk oluşturan düğün, nişan, taziye evi gibi kalabalık ortamlara girmesinler. Zorunlu ziyaret ve görüşmeler açık havada ve 15 dakikayı geçmeyecek şeklide olmalı, el sıkışma, öpüşme gibi temasa izin verilmemelidir. Son uygulamalarda ağır hastalar dışındaki Covid19 vakaları evde izlenmekte ve tedavi almaktadır. Covid19’a yakalanan hastaların ve çevrelerindeki temaslı kişilerin hastalık bulaştırmamaları için sağlık görevlileri tarafından anlatılan karantina önlemlerine mutlaka uymaları gerekmektedir. Yönetimlerden ise, gerekli önlemler ve kısıtlamalara dönmekte tereddüt etmeden, denetimlerin artırılmasını istiyoruz. Yorulmuş, yıpranmış sağlık çalışanlarına moral ve destek verecek diğer kurumların, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, öğretmenlerin, imamların salgınla mücadelede görevlendirilmelerinin çok yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Fabrikalarda vardiya süresinin kısaltılması, vardiyada çalışan işçilerin azaltılarak bulaş riskini azaltacak mesafenin sağlanmasını öneriyoruz. Fabrikalarda iş saati dışındaki sürelerde, çalışanların tedbiri elden bırakmamaları, işyerinden çıktıktan sonra da aynı kuralları devam ettirmeleri, kendi sağlıkları açısından mutlaka gerekli. Fabrikalarda saptanan Covid19 hastalarının temaslılarının saptanması ve izleminde aksaklığa meydan vermeden, temaslı listelerinin çok sıkı tutulması da bulaşı azaltacaktır.”

“Merkezefendi pandemi hastanesi olarak kalmalı”
Manisa’da yaşanan süreçteki belki de en önemli noktanın Merkezefendi Devlet Hastanesinin pandemi hastanesi olarak devam etmesi gerektiğini kaydeden Dr. Temiz, “Merkezefendi Devlet Hastanesinin bir süre daha normal poliklinik ve elektif ameliyat düzenine geçmeden, Covid19 hastalarının tedavisine tedavi etmesi, yine diğer hastanelerde de hizmetin Covid19 salgınını öncelik alarak düzenlenmesi ilimizdeki salgın yönetimi için gereklidir. Manisa Tabip Odası olarak halkımızı bilgilendirmek, öneri ve uyarılarda bulunmak, sağlık hizmetleri ile ilgili ilimizde gözlemlediğimiz aksayan durumları yetkililerle paylaşmak görevimizdir. Halkımızla ve yerel yöneticilerimizle işbirliği içinde, hep birlikte salgını yeneceğimize inanıyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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