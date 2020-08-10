Manisa Celal Bayar Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, tercih yapacak öğrencileri Ege Bölgesinin huzurlu, güvenli ve öğrenci dostu şehrinde yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne davet etti.

Üniversite adaylarının, 6 Ağustos tarihinde başlayan ve 14 Ağustos’ta sona erecek olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sürüyor. Bu kapsamda 11 Temmuz 1992 yılında kurulan MCBÜ de 28 yıllık tecrübesiyle yeni öğrencilerini bekliyor. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, tercih yapacak öğrencileri Ege Bölgesinin huzurlu, güvenli ve öğrenci dostu şehrinde yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesine davet etti. Rektör Ataç, “Sevgili öğrenciler. İyi bir üniversite eğitimi hepinizin hakkıdır. İlgi alanlarınız ve becerileriniz doğrultusunda en iyi tercihi yapacağınıza inanıyorum. Ege Bölgesinin huzurlu, güvenli ve öğrenci dostu şehrinde yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesinin, siz değerli öğrencilerimiz için ’doğru tercih’ olacağını düşünüyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, alanında uzman ve yetkin öğretim elemanları ile birlikte, en güncel yaklaşımlarla eğitim süreçlerini sürdürmeyi planlamaktadır. İçinde yaşadığımız çağın ve toplumun gereksinimlerini önemseyen, eleştirel bakış açısına sahip, evrensel düşünen ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. ’Benim üniversitem’ gururunu yaşatan bir ortam oluşturmak inancıyla; sizleri hayatınızın en keyifli ve değerli yıllarını, verimli ve üretken bir şekilde geçirebilmeniz için Manisa Celal Bayar Üniversitesine davet ediyorum” dedi.

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