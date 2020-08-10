Yavru kedileri temizlik işçilerinin dikkati kurtardı Kedi yavrularını çöpe atmışlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde çöpe atılan yavru kedileri, temizlik işçilerinin dikkati hayata döndürdü. Çöpe atılan kedi yavrularını ölüme ramak kala kurtaran temizlik işçileri, süt alarak önce onların karınlarını doyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait Çöp Taksi’de temizlik işçisi olarak görev yapan Bülent Faruk, Enes Bağçiçek ve Ramazan Gökcen, Fevzipaşa Caddesi’nde çöplerin içerisine bırakılan karton kutudan sesler duydu. Bir an tereddüt ettikten sonra karton kutuyu açıp içine bakan temizlik işçileri gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çöplerin yanına atılan karton kutu içerisinden gözleri dahi açılmayan 3 tane kedi yavrusu çıktı.

Kedi yavrularını önce Park Bahçeler Müdürlüğüne ait yeşil alana götüren temizlik işçileri, ceplerindeki çay paralarıyla önce süt alıp onların karınlarını doyurup besledi. Kedilerin kendine gelmesinin ardından Temizlik işçileri kedileri güvenli bir kutuya koyduktan sonra Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Kedi yavruları merkezde tedavi altına alındı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise çöpe atılan yavru kedileri ölümün kıyısından alarak kurtarıp, hem insanlığa hem yakışır, hem de ders nitelikte olacak harekette bulunan belediye personeline teşekkür etti.

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