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Kaymakam Duru mektup yazarak uyardı “Bu süreçte daha dikkatli olalım” Kula Kaymakamı Kemal Duru, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları mektup yazarak anlattı

İHA

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve bireysel hijyenin önemini vurgulamak için mektup yazarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaymakam Duru mektup yazarak uyardı “Bu süreçte daha dikkatli olalım” Kula Kaymakamı Kemal Duru, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları mektup yazarak anlattı

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve bireysel hijyenin önemini vurgulamak için mektup yazarak sosyal medya hesabında paylaştı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve ülke genelinde yayılımını önlemek amacıyla mücadele edilen Covid19 ile ilgili, Kula Kaymakamı Kemal Duru’nun gayretli çalışmaları sürüyor. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından bakanlıklarca alınan kararlara sıkı bir şekilde uyum sağlanılması için gece gündüz çalışan Kaymakam Kemal Duru, bu kez de farklı bir mesajla uyarılarda bulundu. Maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve bireysel hijyen önemini vurgulamak için mektup yazan Kaymakam Kemal Duru, yazdığı mektubu kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. “Evladınız, kardeşiniz, Kaymakamınız Kemal Duru” başlığı ile yazdığı mektubu paylaşan Kaymakam Duru, yazdığı mektubu “Kulalı hemşehrilerime, kıymetli büyüklerime, sevgili kardeşlerime” sözleriyle paylaştı. Kaymakam Duru, mektubunu paylaştığı ekte, “Kıymetli Kulalı hemşehrilerim, sizlere koronabvirüsle mücadelede maskenin düzgün kullanımının, sosyal mesafeyi korumanın ve hijyenin önemini anlatmak için bir mektup yazdım. İlgi çekip okunsun diye zarfın resmini de ekledim. Konu geniş olunca emek verdiğim mektubumu okumanızı istirham ederim. Sağlıkla, selametle kalınız.” sözleriyle Kulalı vatandaşlara hitap etti.
Kaymakam Duru’nun kendisine ait sosyal medya hesabında paylaştığı mektubuna ise, yüzlerce beğeni ve yorum yapıldı. Kaymakam Duru’nun salgınla mücadele kapsamında verdiği savaş için teşekkür eden Kulalı vatandaşlar, Kaymakam Duru’ya mektuplu uyarısından dolayı teşekkür etti.

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Manisa Tabip Odasından vatandaşa 'Normalleşme' uyarısı Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Peyker Temiz: "Türkiye’nin pek çok ilinde Manisa’dakine benzer Covid-19 pozitif vaka artışı görülüyor" "Vatandaşlarımız bu tabloyu geriye çevirmek istiyorsa, ev, iş ve sosyal yaşamlarında maske, mesafe ve el temizliğine çok dikkat etmeleri şart" "Yorulmuş, yıpranmış sağlık çalışanlarına moral ve destek verecek diğer kurumların, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, öğretmenlerin, imamların salgınla mücadelede görevlendirilmelerinin çok yararlı olacağı düşüncesindeyiz"
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