Manisa’da ilk kez görüldü yaralı halde bulundu Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkında jandarmanın dikkati sayesinde yol kenarında yaralı bir karaca bulundu Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karaca ekipler tarafından tedavi altına alınırken, milli parktaki karaca varlığı araştırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da ilk kez görüldü yaralı halde bulundu Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkında jandarmanın dikkati sayesinde yol kenarında yaralı bir karaca bulundu Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karaca ekipler tarafından tedavi altına alınırken, milli parktaki karaca varlığı araştırılacak

İHA

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında jandarmanın dikkati sayesinde yol kenarında yaralı bir karaca bulundu. Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karaca ekipler tarafından tedavi altına alınırken, milli parktaki karaca varlığının araştırılması için çalışmalara başlanacağı açıklandı.

Manisa’da ilk kez görüldü yaralı halde bulundu Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkında jandarmanın dikkati sayesinde yol kenarında yaralı bir karaca bulundu Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karaca ekipler tarafından tedavi altına alınırken, milli parktaki karaca varlığı araştırılacak

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkında jandarmanın dikkati sayesinde yol kenarında yaralı bir karaca bulundu. Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karaca ekipler tarafından tedavi altına alınırken, milli parktaki karaca varlığının araştırılması için çalışmalara başlanacağı açıklandı.
Manisa’nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkında dün gece saatlerinde Karlık Tepesi giriş yolu kenarında jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında yol kenarında yatan bir karaca bulundu. Bir araba çarpması sonucu ön ve arka bacaklarından yaralanan karaca, jandarma tarafından koruma altına alınarak sabaha kadar karakolda bakımı gerçekleştirildi. Yaralı karaca, sabah saatlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karacanın milli parkta mı yaşadığı yoksa başka bir bölgeden mi geldiği ise araştırılacak.
Devriye gezerken yaralı karacayı bulan Jandarma Astsubay Çavuş Ökkeş Doğan devriye gezdikleri sırada yaralı karacayı gördüklerini ve ilk yardım çantasını alarak durduklarını söyledi. Karacayı kontrollü bir şekilde araçlarına alarak Manisa Dağ Karakoluna götürdüklerini kaydeden Doğan, durumu yetkililere haber verdiklerini söyledi. Karacayı bulduklarında ürkmüş ve yaralı bir şekilde olduğunu kaydeden Doğan sağ arka bacağında iki kırık sol ön bacağında da kırık olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

İlk kez görüldü
Spil Dağı Milli Parkında çok öncelerden karacanın görüldüğüne dair duyumlar olduğunu ancak bununla ilgili şimdiye kadar fotokapanlarla yapılan çalışmalarda bir türlü izine rastlanılmadığını kaydeden Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, “Soma ve Alaşehir tarafında karaca vardı ama Spil Dağı Milli Parkında şimdiye kadar görülmemişti. Spil Dağında ilk defa canlı olarak bir karaca bulduk. İki ayağı da kırık. Şuanda ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına oradan da büyük ihtimalle İzmir’deki Sasalı Doğal Yaşam Parkına bakıma için göndereceğiz. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını isteriz. Karacaya çarpan şahısların bize daha önce haber vermesi gerekirdi. Belki jandarma bulduğunda yarım saat, bir saat bu şekilde yaralı halde kalmıştı. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını bekleriz. İnşallah karacayı sağ salim yerine ulaştırır, tekrar sağlığına kavuşturur ve Spil Dağına bırakırız. Spil Dağının böylesine fauna çeşitliliği olması Spil Dağının da fauna zenginliğini ortaya çıkarır. Vatandaşlarımız araçlarıyla giderken bundan sonra daha dikkatli olsunlar.” dedi.

Spil’deki karaca varlığı araştırılacak
Vahşi yaşamdaki hayvanların insanlarla iç içe yaşayan hayvanlardan daha sağlıklı ve zinde olduklarını kaydeden Ernalçacı, “Her ne kadar daha zinde olsalar da iki ayağının kırık olması ömrünün çok çabuk bitmesi anlamındadır. Jandarma bu şekilde çok çabuk bir şekilde yaptıkları devriyede hem bir canlının hayatını kurtardı hem de bizim için çok önemli olan ve şimdiye kadar Spil’de hiç görülmeyen karaca varlığını tespit etmemizi sağladılar. Jandarma hem bir canlının hayatını kurtardı hem de bu bölgede bir canlının varlığını ortaya koydu. Önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Barınağına götüreceğiz ve ardından bize en yakın olan İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkına götürerek tedavini gerçekleştireceğiz. Oradaki tedavisinin ardından tekrar ya rehabilitasyon merkezinde kalacak yada aynı bulunduğu yere salacağız. Milli Parklar olarak asıl bizim için bundan sonraki süreç şöyle işleyecek. Karacanın bulunduğu bölgeye fotokapanlar yerleştirip bunun ailesini, etrafını, eğer dışarıdan geldiyse ayak izlerinden veya pisliklerinden takip ederek göç yollarını tespit edip varlığını literatüre sokmak.” Diye konuştu.
Yaralı karaca ekipler tarafından özenle alınarak tedavisi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi
YEREL HABERLER Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi
Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor
Başkan Bilgin öncülük etti İzmir'den Saruhanlı'ya yardım eli uzandı
YEREL HABERLER Başkan Bilgin öncülük etti İzmir'den Saruhanlı'ya ...
Saruhanlı sokakları güzelleşiyor
YEREL HABERLER Saruhanlı sokakları güzelleşiyor
Leyleklerin göçü seyirlik görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Leyleklerin göçü seyirlik görüntü oluşturdu
Kaymakam Duru mektup yazarak uyardı “Bu süreçte daha dikkatli olalım” Kula Kaymakamı Kemal Duru, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları mektup yazarak anlattı
YEREL HABERLER Kaymakam Duru mektup yazarak uyardı “Bu süreçte daha ...
Yavru kedileri temizlik işçilerinin dikkati kurtardı Kedi yavrularını çöpe atmışlar
YEREL HABERLER Yavru kedileri temizlik işçilerinin dikkati ...
Soma’da orman yangını
YEREL HABERLER Soma’da orman yangını
Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara vermiyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara ...
Kuvvetli rüzgar ve sağanak bir evin çatısını uçurdu, su baskınına neden oldu
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar ve sağanak bir evin çatısını uçurdu, ...
Manisa'da çiftçileri sel felaketi vurdu Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış üzüm bağlarında hasara neden oldu
YEREL HABERLER Manisa'da çiftçileri sel felaketi vurdu Manisa'nın ...
Başkan Yiğen eğitim camiasına drone hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Yiğen eğitim camiasına drone hediye etti
Yunusemreli atletizmcilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Yunusemreli atletizmcilerden büyük başarı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Manisa Celal Bayar Üniversitesi yeni öğrencilerini ...
Akhisarspor'a yeni sportif direktör
YEREL HABERLER Akhisarspor'a yeni sportif direktör
Akhisarspor’a yeni sportif direktör
YEREL HABERLER Akhisarspor’a yeni sportif direktör
Manisa’da haşereyle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da haşereyle mücadele çalışmaları aralıksız ...
Manisa FK'da Dilaver ayrıldı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Dilaver ayrıldı
Manisa Tabip Odasından vatandaşa 'Normalleşme' uyarısı Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Peyker Temiz: "Türkiye’nin pek çok ilinde Manisa’dakine benzer Covid-19 pozitif vaka artışı görülüyor" "Vatandaşlarımız bu tabloyu geriye çevirmek istiyorsa, ev, iş ve sosyal yaşamlarında maske, mesafe ve el temizliğine çok dikkat etmeleri şart" "Yorulmuş, yıpranmış sağlık çalışanlarına moral ve destek verecek diğer kurumların, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, öğretmenlerin, imamların salgınla mücadelede görevlendirilmelerinin çok yararlı olacağı düşüncesindeyiz"
YEREL HABERLER Manisa Tabip Odasından vatandaşa 'Normalleşme' ...
Hollanda'dan Manisa'ya kargoyla uyuşturucu gönderdi
YEREL HABERLER Hollanda'dan Manisa'ya kargoyla uyuşturucu gönderdi
Manisa'da 3 katlı apartmanda yangın
YEREL HABERLER Manisa'da 3 katlı apartmanda yangın
Turgutlu’da çocuklar sporla büyüyor
YEREL HABERLER Turgutlu’da çocuklar sporla büyüyor
Çullugörece Meydanı ve çocuk oyun parkı yenilendi
YEREL HABERLER Çullugörece Meydanı ve çocuk oyun parkı yenilendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X