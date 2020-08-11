Lastiği patlayan kamyon tren raylarına girdi

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Manisa’da seyir halindeyken lastiği patlayan kamyon karşı şeride geçerek, tren raylarının üzerine çıktı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, 09.40 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesi doğu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminali istikametinden Turgutlu yönüne doğru seyir halinde olan Ali İhsan Önder idaresindeki 45 RA 3144 plakalı kamyonun lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan kamyon, yolun hemen yanında bulunan tren raylarına çıkarak durabildi. Kaza yapan kamyonu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Sürücü Önder, kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, şans eseri karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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