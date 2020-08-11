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Manisa FK'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı

İHA

TFF 2. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübünde teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

Manisa FK'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübünde teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.
Manisa Futbol Kulübündeki görevinden ayrılan teknik direktör Cihat Arslan, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı ve CEO Levent Devrim ile bir araya geldi. Kulüp başkanı Mevlüt Aktan, bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı, teknik direktör Cihat Arslan’a teşekkür ederek, kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti.

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