'Dur' ihtarına uymayan otomobilde 738 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 tutuklama

Doğan Çizmeci/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan otomobilde 738 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 738 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden B.İ. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ
2020-08-11 22:47:16
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