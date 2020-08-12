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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu polisi Extacy'e geçit vermedi

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu araçtan 738 adet ekstasy hap çıktı. Gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Turgutlu polisi Extacy'e geçit vermedi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu araçtan 738 adet ekstasy hap çıktı. Gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Selvilitepe Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 738 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayda 3 şahıs gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslardan B.İ. isimli zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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