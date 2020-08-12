Turgutlu polisi Extacy'e geçit vermedi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu araçtan 738 adet ekstasy hap çıktı. Gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Selvilitepe Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 738 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayda 3 şahıs gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslardan B.İ. isimli zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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