İki mahalle arası artık daha güvenli

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi ile Çerkez Mahmudiye Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan, yaklaşık 2 buçuk kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmadan memnuniyet duyan mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi ile Çerkez Mahmudiye Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan, yaklaşık 2 buçuk kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de, çalışma yapılan yolda Karaağaçlı Mahallesi Muhtarı Ali Kafkas ve Çerkez Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel ile bir araya geldi. Çevirmeci, muhtarlardan yol hakkındaki memnuniyetlerini dinledi. Mahalle muhtarları, ağır tonajlı araçların kullanması nedeniyle zaman içerisinde yıpranan yolun çalışmalarla birlikte daha konforlu bir hale geldiğini belirttiler.

Çerkez Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel, “Bu yolumuz Karaağaçlı ve Çerkez Mahmudiye Mahallelerini birbirine bağlayan bir yol. Ağır tonajlı araçların geçtiği bir yol olduğu için yolumuz çok bozulmuştu. Ama sağ olsunlar Manisa Büyükşehir Belediyesi bizim yolumuzu yaptı. Eskiden yolumuz hem dardı hem de artık yolda çukurlar oluşmuştu. Şimdi çok güzel. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” derken, Karaağaçlı Mahallesi Muhtarı Ali Kafkas ise şunları söyledi: “Yolumuz çok güzel oldu. Yapılan hizmetten çok memnunuz. Önceden bu yol çok bozuktu ve çok fazla çökmeler mevcuttu. Şimdi çok güzel duble bir yolumuz oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na çok teşekkür ederiz.”

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