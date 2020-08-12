Manisa’da kavşaklarda su, çiçek ve simit satmak yasaklandı

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid19 adı verilen yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde bulunan kavşaklarda su, çiçek, simit gibi ürünlerin satışını ve umuma açık yerlerde el ilanı ve broşür dağıtılmasını yasakladı. Kurul ayrıca 16 Mart tarihinde kapatılan ganyan bayilerinin belirtilen şartlarda yeniden açılmasına karar verdi.

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul tarafından, Manisa genelinde bulunan kavşaklarda su, çiçek, simit gibi ürünlerin satışının yasaklanmasına, AVM, cadde, sokak gibi umuma açık yerlerde broşür, el ilanı, katalog gibi ürünlerin dağıtımının yasaklanmasına karar verildi.

Kurul tarafından ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 16 Mart 2020 tarih ve 2020/03 sayılı kararında belirtilen Ganyan Bayii içinde yer alan, vatandaşların toplu olarak yarış sürecini ve sonuçlarını takip ederek vakit geçirdikleri kafe, oturma alanı gibi yerlerin faaliyetlerinin durdurulmasının devamı etmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 25 Mart 2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı ile kapatılan Ganyan Bayilerinin belirtilen hususlara riayet etmek kaydı ile açılmalarına karar verildi. Kuruldan Ganyan Bayileriyle ilgili yapılan açıklamada, “Çalışanlar ve müşteriler dahil 4 metre kareye düşen kişi sayısı 1 görevliyi geçmemelidir. Bu görevli maske takmalıdır. Sık aralıklar ile el hijyeni sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Müşterilerin bayilik içine içeri girmeden kapıya monte edilen ve vezne/gişe tarzında penceresi olan separatör ile bahisleri bayi dışında alamadığı durumlarda: Görevli ile ganyan bayiine gelen kişilerin direkt temas kurmalarının önlenebilmesi ve damlacık yoluyla bulaşın engellenmesi amacıyla aralarında şeffaf bir bariyer bulunmalıdır. Ganyan bayiinin önünde bekleyenlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları sağlanmalıdır. Ganyan bayiinin önünde kalabalık oluşması engellenmelidir.” denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.