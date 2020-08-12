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Sağlık-Sen’den MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ile ilgili dikkat çekici iddia MCBÜ’de testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına idari işlem başlatıldı iddiası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği: "Amacımız tedbirlerin uygulanması noktasında farkındalığı arttırmaktır"

İHA

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinde görev yapan 80 sağlık çalışanı hakkında, kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanmadığı gerekçesiyle tutanak tutulup idari işlem başlatıldığını iddia ederek, yapılan uygulamanın sağlık çalışanlarını derinden üzdüğünü söyledi. Konuyla ilgili MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, "Amacımız asla bu süreçte bütün yükü üstlenen ve büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımızı cezalandırmak değil, tedbirlerin uygulanması noktasında farkındalığı...

Sağlık-Sen’den MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ile ilgili dikkat çekici iddia MCBÜ’de testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına idari işlem başlatıldı iddiası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği: "Amacımız tedbirlerin uygulanması noktasında farkındalığı arttırmaktır"

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinde görev yapan 80 sağlık çalışanı hakkında, kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanmadığı gerekçesiyle tutanak tutulup idari işlem başlatıldığını iddia ederek, yapılan uygulamanın sağlık çalışanlarını derinden üzdüğünü söyledi. Konuyla ilgili MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, "Amacımız asla bu süreçte bütün yükü üstlenen ve büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımızı cezalandırmak değil, tedbirlerin uygulanması noktasında farkındalığı arttırmaktır” denildi.
Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hastanede test sonucu pozitif çıkan sağlık çalışanları hakkında idari işlem başlatıldığını öne süren Irgatoğlu, “Covid19 pandemisi ile mücadelede evlerinden, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak her türlü fedakarlığı yapan kahraman sağlık çalışanları tartışmasız tüm tarafların takdirini kazanmışken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde ise izahı mümkün olmayan gelişmeler yaşanıyor. Meslek hayatlarının her dönemini farklı risklere maruz kalarak geçiren sağlık çalışanları, pandemi başladığı günden bu yana da cephenin en ön safında mücadele ediyor. Yapılan araştırmalar korona virüs ile birebir mücadele eden sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanma riskinin çok fazla olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla sahada mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan birçok arkadaşımız hastalığa yakalanıyor, hayatını kaybediyor. Maalesef risk grubunda olduğu için idari izinli olması gerekirken izin verilmeyip çalıştırılan sağlık çalışanlarını ciddi bir riske maruz bırakan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yönetimi, pandemi ile mücadele dolayısıyla esnek mesai yapan çalışanların aldığı ek ödemeyi sonraki aylardan keserken, şimdi de çalışanlar hakkında idari işlem başlatarak ‘Neden Pozitifsiniz’ demek kaydıyla büyük bir skandala imza atmıştır. Hastane tarafından (21.07.2020 tarihli Başhekimlik imzalı yazıya istinaden) yaklaşık 80 personelin bir kısmı hakkında yüksek riskli personel olduğu, bir kısmı hakkında ise kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanmadığı gerekçesiyle tutanak tutularak idari işlem başlatılması talimatı verilmiştir. Görevinin her aşamasında ve hele ki hastalığa yakalandığı için ayrıca desteklenmesi, motive edilmesi ve her daim yanlarında olunması gereken sağlık çalışanları hakkında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi tarafından ‘Neden pozitifsiniz’ diye idari işlem başlatılması sağlık çalışanlarını derinden yaralamıştır. Sendika olarak Başhekim Prof. Dr. Seyhun Kürşat ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile görüşmelerimizde; her ne kadar sağlık çalışanları ve çalışanlara verilen değer üzerine konuşmalar yapılmış olsa da, pandemi dolayısıyla hastanede bulunmak bile büyük bir özveri olarak değerlendirilirken, fazlasıyla alkış ve teşekkürü hak eden sağlık çalışanları emeklerinin karşılığını beklerken, yapılan uygulamanın izahının da telafisinin de mümkün olmadığı ortadadır. Ancak biz Sağlık Sen olarak, bütün bu olanları görmezden gelmeyi, çözülmüş gibi düşünmeyi ve tekrarı mümkün olan bu tür yönetim tavrını kabul etmiyoruz. Hem üniversite yönetiminin hem de çalışanların benzer sorunları yeniden yaşamaması adına konuyu kamuoyu ile de paylaşarak dikkatleri bu noktaya taşımak istiyoruz. Emeğin sermayeden daha değerli olduğuna inanıyor ve emeğin değersizleştirilmesi karşısında mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası sıfatıyla, Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak tüm kurumlarda; elindeki kısıtlı imkanlar ile büyük fedakarlıklar gösteren, egosunu bir kenara bırakmış, çalışanı anlayabilen, yönetişim bilinciyle hareket eden, bulunduğu kuruma güç ve değer katan yöneticilere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Biz yaşanan sıkıntılar karşısında her zaman çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz. Gücümüzü aldığımız üyelerimizin ve sağlık çalışanlarının haklarının korunması için her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.

MCBÜ'den açıklama:"Amacımız farkındalık derecesini arttırmak"
Öte yandan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi olarak pandemi sürecinin başından beri özverili bir şekilde her türlü tedbiri alıp süreci başarı ile yönettik ve yönetmeye devam ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde Covid salgını ile birlikte zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte birinci önceliğimiz üstün çabalar göstererek gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızla, halkımıza en iyi hizmeti sunmak oldu. Sağlık çalışanlarımızın, öncelikle sağlığının da korunmasını hiçbir zaman göz ardı etmedik ve gereken hassasiyeti gösterdik. Sağlık Sen tarafından sizlerle paylaşılan idari personelimiz hakkında başlatılan sürecin amacı Covid ile mücadele yöntemleri hakkında farkındalık derecesini arttırmak, sağlık çalışanlarımızın ve onların hizmet verdiği halkımızın sağlığını tehdit edebilecek olası ihlallerin önüne geçmek, kıymetli sağlık çalışanlarımızın ve Manisa halkının sağlığını korumaktır. Pandemi sürecinin en az zayiatla sonuçlandırılması isteği, sağlık çalışanlarının da menfaatinedir. Tüm yönetim sürecimizde olduğu gibi şu anda da devam eden süreçte halk sağlığını korumak amacıyla devletimizin aldığı tedbirler çerçevesinde ilerlemekteyiz. Amacımız asla bu süreçte bütün yükü üstlenen ve büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımızı cezalandırmak değil, tedbirlerin uygulanması noktasında farkındalığı arttırmaktır"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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