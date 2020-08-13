Akhisarspor'dan TFF'ye çıkarma



AKHİSAR, (DHA) - TFF 1. Lig'de geçen sezon Süper Lig'i Play-Off'ta ıskalayan Akhisarspor'da tüm liglerde küme düşmenin kaldırılmasıyla üst lige alınmalarını talep eden Başkan Fatih Karabulut, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'la birlikte Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Karabulut ve Mestan, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen görüşmede koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri yüzünden düşmenin kaldırıldığı liglerde 1. Lig'de Play-Off oynayan takımların da Süper Lig'e alınması taleplerini yineledi.

İki başkan yeni sezonda takım sayısı 21'e çıkarılan Süper Lig'in 24 takımlı olmasını talep etti. Fatih Karabulut, TFF Başkanı Özdemir'e, "Düşen takımlara pandemi var da çıkmak isteyen takımlara yok. Pandemiden en çok etkilenen takım Akhisarspor. Hakkaniyetli, adaletli bir karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Federasyon liglerde geçen sezonu henüz tescil etmezken 24 takımlı Süper Lig ve alt liglerle ilgili talepler konusunda önümüzdeki günlerde karar çıkması bekleniyor. Fatih Karabulut, ziyarette Nihat Özdemir'e kulübün 50. yıl madalyasını da hediye etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2020-08-13 12:00:39



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