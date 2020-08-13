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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Sağlık-Sen ikna oldu, Manisa CBÜ’ye teşekkür etti

İHA

SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinde görev yapan 80 sağlık çalışanı hakkında, kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanmadığı gerekçesiyle tutanak tutulup idari işlem başlatıldığı yönünde dün yaptığı basın açıklaması sonrası bugün, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile görüştü. Irgatoğlu, konunun çözümü için üniversitenin de kendileriyle aynı hassasiyeti gösterdiğini öğrendiklerini belirterek, Rektör Ataç'a teşekkür etti.

Manisa Sağlık-Sen ikna oldu, Manisa CBÜ’ye teşekkür etti

SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesinde görev yapan 80 sağlık çalışanı hakkında, kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanmadığı gerekçesiyle tutanak tutulup idari işlem başlatıldığı yönünde dün yaptığı basın açıklaması sonrası bugün, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile görüştü. Irgatoğlu, konunun çözümü için üniversitenin de kendileriyle aynı hassasiyeti gösterdiğini öğrendiklerini belirterek, Rektör Ataç'a teşekkür etti.
SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, dün yaptığı basın açıklamasında MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde görev yapan 80 sağlık çalışanı hakkında, kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanmadığı gerekçesiyle tutanak tutulup idari işlem başlatıldığını belirterek, yapılan uygulamanın sağlık çalışanlarını derinden üzdüğünü ifade etmişti. Irgatoğlu, konuyla ilgili bugün Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile görüşme yaptı. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Başkan Irgatoğlu, “Manisa Celal Bayar Üniversitesinin basın açıklamamıza binaen yaptığı bilgilendirme ve sayın rektörümüzle yaptığımız görüşme neticesinde açıklamaya konu olan iddiaların iyi niyete dayalı olduğu, yapılan uygulamaların tamamı ile sağlık çalışanlarımızın ve onların hizmet verdiği Manisa halkımızın sağlığının en iyi şekilde korunması ve pandemi ile mücadelede devletimizin aldığı tedbirlerin en üst düzeyde hassas bir şekilde uygulanmasına yönelik olduğu ve konuya dair çalışanların bir sorun yaşamasına imkan verilmeyeceği anlaşılmıştır. Bununla beraber esnek mesai kapsamında idari izinli sayılan personelimizin de maddi kayıpları olup olmadığı yönünde araştırma başlatılmıştır. Öncelikle yaptığı doğru bilgilendirme ve çözüme yönelik gayretleri dolayısıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'a teşekkürlerimizi sunuyor ve üniversitenin gerek sağlık çalışanlarımız gerekse halk sağlığının korunması noktasında bizim gibi hassas ve aynı perspektifte ortak düşünceleri aynı hassasiyetle paylaşıyor olmasından dolayı da mutluluğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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