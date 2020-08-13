Manisa’daki denetlemelerde asıl amaç vatandaşları bilinçlendirmek

Manisa Covid19 Denetim Komisyonu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Denetlemelerdeki temel amacın salgınla ilgili insanların bilinçlenmesini sağlayarak virüsün azalmasını sağlamak olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, denetimlerin titizlik içerisinde devam ettirileceğini söyledi.
Covid19 salgınına karşı alınan tedbirler ile salgınla mücadelenin başarısı açısından alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, İl geneli yapılan denetimler ve denetimler sonrası Manisa'da ki genel durum değerlendirildi.
Denetlemelerdeki temel amacın salgınla ilgili insanların bilinçlenmesini sağlayarak virüsün azalmasını sağlamak olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, denetimlerin titizlik içerisinde devam ettirileceğini söyledi.
Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser ve komite üyelerinin katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.