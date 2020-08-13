Manisa’da emlak ofisine tarihi eser operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir emlak ofisine düzenlenen operasyonda Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait ahşap kapı ile kilim ele geçirildi.



Alınan bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı arama kararı ile Eski Cami Mahallesi’nde bir emlak ofisinde arama yaptı. N.C., F.M., E.M. isimli kişilere ait emlak ofisinde yapılan aramada Selçuklu İmparatorluğuna ait olduğu değerlendirilen 1 adet ahşap kapı ile 1 adet el dokuma halı ele geçirildi. Şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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