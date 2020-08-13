Manisa’da çöp depolama alanında yangın

Manisa’nın Salihli ilçesinde belediyeye ait çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gaffar Okkan Mahallesi’ndeki Salihli Belediyesine ait 45 yıllık vahşi depolama alanındaki çöplükte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çöplükten yükselen kara dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar durumu hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, kentin bazı mahalleleri çıkan dumandan etkilendi.

Yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliğine ait 6 itfaiye aracı, 2 iş makinesi, Salihli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne ait 2 adet su tankeri ile 18 itfaiye erinin yanı sıra Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yaklaşık çalışmanın ardından söndürülürken, yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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