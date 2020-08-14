Manisa’da geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce il merkezinin tamamında geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Manisa il merkezinde gerçekleştirilen denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Defne Bacınoğlu, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çınar Aydoğan ile Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Mersinli önderlik etti.

Denetimlerde, müdürlüğün sorumluluk sahasında bulunan gıda satış ve toplu tüketim yerlerine gidilerek Covid19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe, iş yeri ve kişisel hijyen kurallarına uygunluk durumları değerlendirilerek gerekli uyarı ve bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceğine dikkat çeken Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “İlimizde, 5996 Sayılı Kanun kapsamında gıda denetimleri ve korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan rehberlere göre korona virüs denetimlerini yoğunlaştırılmış bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Şuanda tüm ekiplerimiz, yoğunlaştırılmış bu denetimler kapsamında sahadalar. Gerek gıda üretim işletmelerinde, gerek toplu tüketim işletmelerinde, bakkallarda, marketlerde, tüm gıdaya yönelik satış yerlerinde, hem gıdayla ilgili denetimleri hem de korona virüs kapsamındaki denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bugünkü denetimlerimizde ekiplerimiz tespit ettikleri olumsuzluklara göre, gerek 5996 Sayılı Kanun kapsamında gerek İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında idari işlem uygulayacaktır. Vatandaşlarımızın sağlığı için bu tedbirleri bundan sonrada yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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