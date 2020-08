Trafiğe çıkması yasaklanan at arabaları zabıta tarafından toplandı

UKOME toplantısında şehir içi trafiği tehlikeye sokan at arabalarının trafikten çektirilmesine yönelik kararının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir içi trafiğindeki at arabalarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şehir içi trafik akışının sorunsuz bir şekilde sağlanması için üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ana arterlerde trafiği olumsuz etkileyen ve tehlikeye sokan at arabaları ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. UKOME toplantısında alınan kararla birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafikte tehlike oluşturan at arabalarına el koydu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şehrin huzur ve güveni için çalıştıklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, ana arterlerde trafiği işgal ederek tehlike oluşturan at arabaları ile ilgili uygulamanın devam edeceğini söyledi.

