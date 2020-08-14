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Lastiği patlayan TIR demir yoluna girdi, kupa raylara devrildi

DHA

Lastiği patlayan TIR demir yoluna girdi, kupa raylara devrildi


Haluk SATIR/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, lastiği patlayan TIR, refüjü aşıp tren yoluna girdi. Dorseden ayrılan kupa yan yattı. Kazada sürücü Muharrem Ali Durmuş (28) hafif yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Manisa -Turgutlu Karayolu'nun Yeni Garaj mevkisinde meydana geldi. Manisa'dan Turgutlu yönüne giden Muharrem Ali Durmuş yönetimindeki 42 ABY 109 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Sürücü Durmuş'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüjü aşıp, karşı yöne paralel olan tren yoluna girdi. TIR'ın kupası, dorseden ayrılıp rayların üzerine yan yattı. Sürücü Muharrem Ali Durmuş'un hafif yaralı atlattığı kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Durmuş, tedaviye alınırken, TIR'ın dorsesi ile hurdaya dönen kupa, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Polis, soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Haluk SATIR
2020-08-14 17:20:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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