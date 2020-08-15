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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP'de kongre süreci başladı

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa Teşkilatında ilk ilçe kongresi Yunusemre'de yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Buğra Çelikkanat yeniden başkanlığa seçilirken kongrenin divan başkanlığını MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay yaptı.

MHP'de kongre süreci başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa Teşkilatında ilk ilçe kongresi Yunusemre'de yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Buğra Çelikkanat yeniden başkanlığa seçilirken kongrenin divan başkanlığını MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre 3. Olağan Kongresinde Buğra Çelikkanat yeniden başkanlığa seçildi. 14 Mart 2021’de 13. Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirecek olan MHP, Manisa’da ilk kongresini Yunusemre İlçe Teşkilatında gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonunda tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Buğra Çelikkanat yeniden başkanlığa seçildi.
Genel kurula MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Uçak ve partililer katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreyle ilgili gönderdiği mesajın okunmasının ardından Divan başkanlığına MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay seçilirken, MHP Eski Manisa İl Başkanı Mesut Bayram Laçalar, MHP il Başkan Yardımcıları Mehmet Ödevli ve Mustafa Karataş ise divanda yer aldı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan MHP Yunusemre İlçe Başkanı ve tek aday olan Buğra Çelikkanat, “Yaklaşık 4 yıldır yürütmekte olduğum bu şerefli göreve tekrar baş koymanın gururunu ve şuurunu yaşıyorum. Türk milletinin bekasının en büyük garantisi olan MHP, siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp, milletin ve devletin bekası için hiçbir mücadeleden geri durmamıştır. Ön yargının ve şartlanmışlıkların hakim olduğu bir tabloda Türk milletinin bekası için MHP’nin gösterdiği duruşu, kimi çevreler istismar edip farklı anlamlar yüklemektedir. Türk milliyetçileri milletimizin bekası için mücadele vermektedir. Ülkülerimiz sevda, ülkülerimiz bayrak. Kim ne yaparsa yapsın yolumuzda kararlı bir şekilde yürümeliyiz ve ülkemizin geleceği için çalışmalıyız. Ne mutlu Türküm diyene. Kongreye katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"MHP Türk siyasetinin amiral gemisidir"
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı için Manisa’daki ilk kongreyi Yunusemre’de gerçekleştirdiklerini söyledi. Akçay, MHP’nin Türk siyasetinin amiral gemisi olan siyasi partisi olduğunu açıkladı. Akçay, “MHP ilkeli, sorumlu, çözüm üreten, aynı zamanda Türk siyasetinde yön belirleyen bir partidir. MHP 51 yıldır kriz alanlarında siyasi krizi çözen bir partidir. MHP ülkemizin kilit ve sigorta partisidir” dedi.
MHP’nin 51 yıllık siyasi hayatında milli sorumlulukla mücadele ettiğini açıklayan Akçay, bu sorumlulukla AK Parti ile birlikte Cumhur ittifakını kurduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirdiğini söyledi. Akçay, “Cumhur İttifakı 7 Ağustos 2016 Yenikapı buluşmasını baz alacak olursak 4 yılını doldurdu. Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de 2 yılını doldurmuş durumda. Hem ittifakımız hem de sistem birçok sınavdan başarıyla geçti” dedi.

"Bu dava ilelebet sürecektir"
MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, “MHP üzerinde hesap yapanlar bilmedirler ki bu dava ilelebet sürecektir. Bu davayla hesabı olanlar tezgahları, tezviratları boşa çıkacaktır. Bu düşüncelerle kongremizin hayırlara vesile olmasını birliğimizi ve beraberliğimizi perçinlemesini temenni ediyorum. Taşın altına elimizi değil başımın koymalıyız. Bugün isimlerin değil partimizin kongresini gerçekleştiriyoruz. Bu yönetimler isimlerin değil partimizin yönetimleridir. Zaman kişisel kavgaların zamanı değildir. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Biz bir olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur” diye konuştu.
MHP Yunusemre İlçe Buğra Çelikkanat’ın yönetiminde Bayram Tokgöz, M. Nesuhi Keleşoğlu, Ali Özcan, Oktay Kadir Gök, Ayşe Bademcioğlu, İsmail Kopan, Hamza Gemici, Selim Erkan Öteyüzoğlu, Ahmet Özgür Ercan, Ferhat Yavuz, Melih Emre Doğru, Gürdeniz Ürkmez, İbrahim Şimşek, Şaban Göçmen, Mustafa Zeybek, Bülent Kovancıoğlu, Halil Keskin ve Serhat Demirkan yer aldı.

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