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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma Belediyesi'nin projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi

İHA

Soma Belediyesi'nin projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi

Soma Belediyesi tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik eğitimler verilerek kendi işini kurma ve iş gücüne katılmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan “Soma'da Kadın'ın Adı Var” projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.
Soma Belediyesi tarafından “Soma'da Kadın'ın Adı Var” projesi hayata geçiriliyor. Proje ile Somalı kadınlara yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenerek kendi işlerini kurmaları ve iş gücüne katılmaları hedefleniyor. 1 milyon 500 bin TL tutarında hibe alan projeyle ilgili bilgi veren Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları 13 Ağustos’ta ilan edildi. Zafer Kalkınma Ajansı TR33 Bölgesi adına sunduğu 12 projenin birisi olan ve başvuru sahibi Soma Belediye Başkanlığı olan ‘Soma'da Kadın'ın Adı Var’ projemiz kabul edilerek destek almaya hak kazandı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sunulan proje desteklenerek 2 milyon 57 bin 342 TL bütçesinin yüzde 72,91’üne karşılık gelen 1 milyon 500 bin TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanıldı. Bununla birlikte, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden kurum ve kuruluşların işbirliğinde yürütülecek proje kapsamında eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek, istihdama yönelik eğitimler verilmesi, eğitim alanların istihdam ya da kendi işini kurma suretiyle iş gücüne katılım sağlaması ve atıl kamu binasının ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Projenin onay noktasında nihai karar mercii olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, desteklerinden dolayı AK Parti Manisa Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan'a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze, Manisa Valiliğimize, Soma Kaymakamlığımıza, proje boyunca desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm proje ekibine, toplamda 557 bin 342 TL eş finansman desteği sağlayan DemiraxportFernas, İmbat, Kolin, Soma Çimento, Soma Bel. AŞ.’ye, proje ortaklarımız olan Soma Kadın Kooperatiflerine ve projenin gerçekleşmesi için kamu binalarını tahsis eden EÜAŞ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.

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