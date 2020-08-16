Manisa’da çiftçinin emeği toz olmayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde Beyler, Kılcanlar ve Yeniköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yaklaşık 13 kilometrelik güzergahta asfalt çalışmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Beyler, Kılcanlar ve Yeniköy Mahallerinde yaşayan vatandaşların yol çilesine son verdi. Tarım arazilerinin yoğun olarak bulunduğu güzergâhta temel çalışmasının ardından, sathi kaplama çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut güzergâhta güven ve konforu sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli ile birlikte mevcut güzergahta incelemede bulundu. İncelemeler sırasında Öztozlu’ya eşlik eden Beyler Mahalle Muhtarı Himmet Özbay, Yeniköy Mahalle Muhtarı Şenol Kaya, Kılcanlar Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz Avcu, yapılan yol yapım çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaştı.

Yürütülen yol çalışması hakkında teknik bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Asfalt programımız dâhilinde Gölmarmara ilçemizde Beyler, Kılcanlar ve Yeniköy Mahallelerine hizmet veren, yaklaşık 12 kilometrelik grup yolunda çalışmalarımızı tamamladık. Bu gurup yolunun, kara yollarına bağlantısı olan 1 kilometrelik yolun da kaplamasını yaptık. Bu yol üzerinde, genişletme çalışması yaptık. Yolun sağ ve sol tarafı, tarım arazileri olduğu için yol platformunu temel malzeme sererek yükselttik. Ciddi bir alt yapı çalışması yapıldı. Bölgede taş ocağı olması nedeniyle, ağır tonajlı araçların kullandığı bir yol. Bu yüzden gerekli hassasiyeti göstererek, alt temel çalışmasını, tarımsal alanda sulama yapılacak yerlerde su geçişlerini tamamlamak suretiyle sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın iyi günlerde de kullanmasını dileriz” dedi.

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