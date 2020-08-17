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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol yapım çalışması üreticiyi memnun etti

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde 7 mahalleyi birbirine ve aynı zamanda AkhisarSalihli karayoluna bağlayan 20 kilometrelik yol üzerinde gerçekleştirdiği satih kaplama çalışmalarında sona yaklaştı. Asfalt atımı tarımsal üretimle geçimini sağlayan bölge halkını oldukça sevindirdi.

Yol yapım çalışması üreticiyi memnun etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde 7 mahalleyi birbirine ve aynı zamanda AkhisarSalihli karayoluna bağlayan 20 kilometrelik yol üzerinde gerçekleştirdiği satih kaplama çalışmalarında sona yaklaştı. Asfalt atımı tarımsal üretimle geçimini sağlayan bölge halkını oldukça sevindirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri ve Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin ile birlikte ilçede sona yaklaşılan 20 kilometrelik grup yolunda incelemelerde bulundu. Akçeşme Mahallesi meydanında bulunan kahvehanede mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi heyeti, Akhisar'da program dahilinde 35 kilometre asfalt atıldığını ve mevcut güzergahta da 7 mahalleyi ilgilendiren 20 kilometrelik yol üzerinde 17 kilometrelik satih kaplamanın tamamlandığı bilgisini paylaştılar.

30 yıldır beklenen hizmet
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, vatandaşlarla bir araya geldikten sonra, ilçede yapılan asfalt çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yol medeniyettir düşüncesinden hareketle asfalta önemli bir bütçe ayırdığını belirten Öztozlu, "Muhtarlarımızla görüşmemizde kendilerinin ifadesi, burasının 30 yıldan beri hizmet bekleyen bir yol olduğunu dile getirdiler. 20172018 asfalt sezonundan itibaren bu yolun altyapısında bir çalışma var. Burada, olmayan bir yol yapıldı. Ciddi anlamda beklenen bir yoldu ve çok büyük bir memnuniyet var." dedi.

Büyükşehir, asfalta önemli bütçe ayırdı
Sezon yoğun olduğu için ekiplerin Cumartesi Pazar demeden bayram seyran ara vermeden çalıştıklarını ifade eden Öztozlu, "Gerçekten esas övgüyü ekiplerimiz, hak ediyorlar. 40 derece sıcakta asfalt atıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu sene ciddi anlamda rekor kıracağız. Diğer Büyükşehirlerin yapamadığını, ayıramadığı bütçeyi Cengiz Başkanımız sağolsun, bizlere sağladı. 100 milyonun üzerinde bütçe ile sezona girdik. Pandemi süreci ve TÜPRAŞ'taki gecikmeler bizi sekteye uğrattı ama bizim şevkimizi kırmadı. Manisa genelinde 5 ekiple asfalt atılıyor. Günde 11 kilometrenin altına düşmüyoruz. Allah kaza bela vermezse, şu pandemi süreci de daha fazla etkilemezse ciddi anlamda satih kaplamayı tamamlayacağız. Sadece satih kaplama da değil, bir taraftan da beton yol çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarlarımızı böyle mutlu görünce, yaptığımız hizmetin doğru yere ulaştığını görüyoruz" diye konuştu.
AkhisarSalihli karayolu bağlantısı sağlanan ve yolu yenilenen Akçeşme Mahalle Muhtarı Mehmet Akdeniz de, "Yol çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımız da bu çalışmadan gayet memnun oldu. Cengiz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Mahallemiz, çiftçilikle geçiniyor. Domates, biber, zeytincilik üretimi olduğu için yollarımızın ulaşım yönünden uygun olması hem mahalleye gelen tüccarlar için ve hem de bizim için önemli. Yolun böyle güzel olması işimizi rahatlatıyor. Bir kez daha emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

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