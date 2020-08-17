Şehit ailelerinden Doğan’a 'Hoş geldin' ziyareti

Manisa’nın Salihli ilçesindeki şehit aileleri, ilçenin yeni İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’a 'Hoş geldin' ziyaretinde bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Abdullah Varol ve şehit aileleri, kısa bir süre önce göreve başlayan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’a makamında ziyarete ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Varol, ilçedeki şehit aileleri ve muharip gaziler hakkında yeni Emniyet Müdürü Doğan’a bilgiler verdi.

Şehit ailelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Emniyet Müdürü Doğan, “Sizler bize bu vatan, bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizin emanetisiniz. Bizler de sizlere en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bizlerden istediğiniz taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin ve her daim sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin” diye konuştu.

Ziyaret anısına Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Abdullah Varol, İlçe Emniyet Müdürü Doğan’a Türk Bayrağı hediye etti.



Kaymakam Sağlam’dan iadei ziyaret

Öte yandan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’a iadei ziyarette bulundu. 3 yıl Salihli’de İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve son il içi atamalar kapsamında Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Sayım Başaran’ın da yer aldığı ziyarette Kaymakam Sağlam, Müdür Doğan’a yeni görevinin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.