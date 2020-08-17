Manisa FK'da Devrim gitti

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MANİSA, (DHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan'dan sonra CEO Levent Devrim'le de yollar ayrıldı. Daha önce teknik direktörlük de yaptığı kulüpte 2 yıldan uzun süredir CEO'luk görevini yürüten Devrim'in yerine Aytemiz Alanyaspor Sportif Menajeri Taner Savut'la anlaşıldığı iddia edildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-08-17 15:32:48



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