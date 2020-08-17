Uygulama noktalarında durdurulan iki araçta uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa girişindeki uygulama noktalarında durdurulan iki ayrı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir araçta 101,19 gram metamfetamin diğer araçta da 269,66 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.



Uygulama noktasında ele geçirildi

Manisa girişinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 101,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili araçta bulunan 3 şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, 11 Ağustos’ta çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İhbar üzerine durduruldu

Yine Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Manisa’ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen bir araç uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 269,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. 15 Ağustos’ta adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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