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Kırkağaç'ta ay çekirdeği hasadı başladı Üreticiler gümrük vergilerinin tekrar yükseltilmesini istiyor

İHA

Kavunuyla ünlü olan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5 bin dekarlık bir alanda ekimi yapılan çerezlik ay çekirdeğinde hasat başlarken bu yıl ilçede 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Verimden oldukça memnun olan üreticiler ise gümrük vergilerinin düşürülmesinin yerli üreticiyi zor durumda bırakacağını belirterek yeniden yükseltilmesini istiyor.

Kırkağaç'ta ay çekirdeği hasadı başladı Üreticiler gümrük vergilerinin tekrar yükseltilmesini istiyor

Kavunuyla ünlü olan Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 5 bin dekarlık bir alanda ekimi yapılan çerezlik ay çekirdeğinde hasat başlarken bu yıl ilçede 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Verimden oldukça memnun olan üreticiler ise gümrük vergilerinin düşürülmesinin yerli üreticiyi zor durumda bırakacağını belirterek yeniden yükseltilmesini istiyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki çiftçiler son dönemlerde Çin’den ithal edilen çerezlik ay çekirdeğinde kendi ekimleriyle marka olmayı hedefliyor. Ay çekirdeğinden alınan verimden oldukça memnun olan çiftçileri tek endişelendiren konu ise gümrük vergilerinin düşürülmesi.
Ay çekirdeğinde hasat dönemini değerlendiren Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “2020 yılının çerezlik ay çekirdeği hasadını yapmış bulunuyoruz. Hem Kırkağaç'taki hem de bütün Türkiye'de ki çiftçilerimize hayırlı bereketli bir mahsul geçirmelerini dilerim. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon 992 bin dekar ay çekirdeği ekilmektedir. Bunların yüzde 10'luk yani 800 bin dekarlık bir bölümü çerezlik ay çekirdeğidir. Bununda 5 bin dekarlık bir bölümü Kırkağaç ilçemizde ekilmektedir. Yaklaşık 20 yıldır, çiftçilerimiz çerezlik ay çekirdeği ekilişi yapmaktadır. Biz daha önce kendi ata tohumumuz dediğimiz, yerli ay çekirdeği tohumumuzu kullanıyorduk. Fakat geçen yıl Çin'den getirilen ay çekirdeğinden elde edilen verim ve fiyatların daha yüksek olması, tüketiciler tarafından da onun tercih edilmesi sebebiyle alım yapan firmalarda yerli ay çekirdeğine yönelmeyerek fiyatları düşük tuttular. Bizde geçen yıl para kazanamadığımız için bu yıl ithal ay çekirdeği ektik. Daha yüksek fiyata satabilmek için ama onda da karşımıza tam hasat zamanı Ticaret ve Sanayi Bakanlığımızın 5 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayınlamış olduğu kararlar çıktı. Bakanlık gümrük vergilerinde bir değişiklik yaptı. Bu çiftçilerimizde hayal kırıklığına neden oldu. Tam hasat zamanı yapılan bu değişiklik çiftçilerimizde bir fiyat düşüşü beklentisi meydana getirmiş, tüccarların elini güçlendirmiştir. Biz Kırkağaç Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin adına, bu getirilen yeni vergi sisteminin iptal edilmesi için tekrar eski sisteme dönülmesi için bakanlığımızla gerekli yazışmaları yaptık. İl Müdürlüğümüze anlattık, siyasilerimize konuyu aktardık. Çiftçiler olarak talebimiz bu vergi değişikliğinin iptal edilmesidir. Son yıllarda Tarım Bakanlığımızın yapmış olduğu başarılı çalışmalarından aldığımız cesaretle bu yanlıştan dönüleceği umudu içerisindeyiz. Bakanlarımızdan isteğimiz budur. İnşallah sesimize kulak verirler, bu vergi sistemindeki düşüşü iptal ederek tekrar çiftçimizin beklentilerini yukarı çekerler. Bu vesileyle ay çekirdeği yetiştiren çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.
Ay çekirdeği üreticilerinden Üstün Dönmez ise, "4 yıldır Kırkağaç'ta tarımla uğraşıyorum. Bu yıl ay çekirdeği ekimimiz 90 dekardır. Büyük umutlarla ektik, gelecek gördüğümüz için ektik. Ümit ediyoruz ki devletimiz çiftçilerimizin belini büken bu vergileri tekrar gözden geçirerek, geri almalarını talep ediyoruz. Çünkü çiftçilerin girdileri çok. Gübresi, tarımsal sulamada elektrik faturaları, iş gücü, mazot fiyatları yüksek olduğundan çiftçi kan ağlıyor. Umarım devletimiz bunları görür, vergileri gözden geçirip eski sistemde devam etmesini sağlayarak çiftçinin yüzünü güldürürler. Mahsullerimiz bu yıl verim olarak oldukça iyi. Ülke genelinde yağmur yağışının az olması sebebiyle yeteri kadar sulama yapamadık fakat buna rağmen güzel mahsul çıkardığımıza inanıyorum. İnşallah tüm çiftçilerimize 2020 yılı ay çekirdeği hasadı hayırlı uğurlu olur. Herkesin hak ettiği değeri almasını isteriz." dedi.

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