Manisa FK'ya Savut ve Özbalta geldi

'İyi ki senin kızınım'

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MANİSA, (DHA) - TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkma hedefini ıskaladıktan sonra teknik direktör Cihat Arslan ve CEO Levent Devrim'le yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, 2 imzayı aynı günde attırdı. Siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevine beklenildiği gibi Süper Lig ekibi Alanyaspor'da aynı görevi yürüten Taner Savut getirilirken, takımın yeni teknik direktörü de Serkan Özbalta oldu.

41 yaşındaki eski futbolcu Özbalta, kariyerinde daha önce Keçiörengücü'nü çalıştırmıştı. Özbalta, 1. Lig'de Play-Off yarışına ortak ettiği Keçiören'le yollarını sezon bitiminde ayırdı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-08-18 14:03:35



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