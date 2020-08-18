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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BBSK Basketbol Takımı sezonu açtı

İHA

Manisa BBSK Basketbol Takımı sezonu açtı

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 20202021 sezonu hazırlıklarına Baş Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı ilk antrenmanla başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 20202021 sezonunun açılışını parkeye inerek yaptı. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Muradiye Spor Salonu'nda Baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı ilk antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başladı. Cabadak, antrenman öncesinde hazırlıkları ve yeni sezon hedeflerini değerlendirdi.

"Manisa'ya tekrardan heyecan getirmek istiyoruz"
Gerçekleştirilen çift antrenmanla yeni sezonun açıldığını dile getiren Baş antrenör Ceyhun Cabadak, "Belli değişiklikler yaptık, geçen seneki kadromuzdan kalan oyuncularımız var. Yeni transferlerimiz var. Daha iddialı olmak istiyoruz. Playoff grubunun içerisinde yer almak istiyoruz. Lige de baktığımız zaman şu anda öngörüler doğrultusunda 23 tane ciddi yatırım yapan takımlar var. Ama onların da arkasında denk bir gruba sahibiz. Sahada yatırımlar ve kadrolar dışında daha iyi çalışan ve daha istikrarlı giden takımlar başarılı oluyor. Biz de yukarıları zorlamak istiyoruz. İlk önce playoff'un içerisinde yer almak istiyoruz. Umarım başarılı ve sağlıklı bir sezon geçiririz hep beraber. Manisa şehrine de tekrardan bir heyecan getirmek istiyoruz basketbol tarafında" dedi.

"İyi bir kadro oluşturduk"
Takımın tecrübeli isimlerinden Alican Güney ise, "Bugün çalışmalara başladık. İnşallah playoff'un içerisinde yer alabileceğimiz, başarılı olabileceğimiz bir sezon olur. İlk hedefimiz playoff. Sonrasında da elimizden geleni gösterip kazanmak istiyoruz. İyi bir kadro oluşturduk. İyi bir ekibimiz var. Bu sene biraz daha iddialıyız diye düşünüyorum. İnşallah güzel geçer" ifadelerini kullandı.

"Manisa'ya yakışır bir mücadele vereceğiz"
Yeni transferlerden Recep Doğrusöz de, "Geçen sene pandemi dolayısıyla sezonumuz yarıda kalmıştı. Oyuncular olarak basketbol oynamayı gerçekten çok özlemişiz. Manisa'da bu sene çok güzel bir oluşum var. Ekip olarak takım kurgusuna ve kimyasına çok müsait iyi bir takım oluşturduk. Elimizden geldiğince Manisa'ya yakışır mücadeleyi verip başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

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