Bankta unutulan içi ziynet eşyası dolu çanta sahibine ulaştırıldı

'İyi ki senin kızınım'

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde rutin devriyeleri sırasında bank üzerinde, içerisinde değerli ziynet eşyalarının olduğu kadın çantası buldu. Örnek bir davranış sergileyen Büyükşehir Belediyesi personelleri, çantanın sahibine ulaşarak tutanakla kendisine teslim etti.

Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde görevli Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, rutin devriyeleri sırasında terminalde bankta duran çantayı fark etti. Zabıta ekipleri, kısa bir sürede içerisinde değerli ziynet eşyalarının bulunduğu çantanın sahibine ulaştı. Çantayı tutanakla teslim alan Zeynep K., Büyükşehir Belediyesi personelinin örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti. Yeni evli çift oldukları belirlenen gençlere bank üzerinde unutulan ziynet eşyalarını teslim eden Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Görevi esnasında özveri ve dikkatli çalışan zabıta personelimize ve güvenlik personelimize teşekkür ederim” dedi.

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