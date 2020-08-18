Şehir merkezindeki ot yangını korkuttu

'İyi ki senin kızınım'

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Manisa’nın Kula ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

4 Eylül Mahallesi 300 Sokak Kurtderesi mevkiinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlardan alevler yükseldiğini gören mahalleli vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan ot yangını, vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, ot yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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