Kuru ot yangını mahalleliyi korkuttu

HASAN YİĞEN/ KULA, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu. Kısa sürede kontrol altına alınan ot yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, ilçeye bağlı 4 Eylül Mahallesi 300 Sokak'ta, Kurtderesi mevkiinde çıktı. Kuru otlardan alevler yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan ot yangını, mahalleliyi korkuttu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2020-08-18 22:09:57
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