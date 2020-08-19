Manisa FK’da Mehmet Yılmaz’ın sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı

'İyi ki senin kızınım'

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TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Yılmaz’la olan sözleşmenin 3 yıl daha uzatıldığı açıklandı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde 4 sezondur forma giyen Mehmet Yılmaz'ın sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Başarılı futbolcumuz Mehmet Yılmaz’a siyah beyazlı formamız ile başarılar dileriz.” denildi.

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